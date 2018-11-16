HABER

DHA İSTANBUL - KÜRK SEKTÖRÜNÜN GENÇ TASARIMCILARI İSTANBULDA YARIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 01:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - ULUSLARARASI Kürk Federasyonu'nun (IFF) düzenlediği Eurasia Remix 2018 Genç tasarımcı yarışması, Kürk Sanayici ve İş adamları Derneği'nin (KSİAD) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - ULUSLARARASI Kürk Federasyonu'nun (IFF) düzenlediği Eurasia Remix 2018 Genç tasarımcı yarışması, Kürk Sanayici ve İş adamları Derneği'nin (KSİAD) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti.

Uluslararası Kürk Federasyonu ve Kürk Sanayici ve İş adamları Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Kürk yarışmasının finali İstanbul'da yapıldı. 10 tasarımcının yarıştığı finalde Türkiye'den 3 tasarımcı katıldı.

"TÜRKİYE PASTADAN YETERİNCE PAY ALAMIYOR"

Yarışma öncesi açıklamada bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Burada bulunmamızın nedeni, 4.sü düzenlenen Eurasia Uluslararası Kürk yarışması, alt elemeleri dünyada yapıldıktan sonra finali Türkiye'de yapılıyor. Bu bizim için gurur verici bir şey. 3 Türk tasarımcı da yarışmaya katıldı. Kürk sektörü dünyada 15 milyar dolar hacmi olan bir sektör. Her türlü alt yapımız olmasına rağmen Türkiye maalesef buradan yeterince pay alamıyor. Bir düzenleme yapılırsa, Türkiye bu pastadan ciddi oranda pay alabilir. Bu işi yapabilecek dünyada 3 ülkeden biriyiz. Moda tasarım, önemli bir sektör. Bir ceket 100 bin dolara kadar satılabiliyor" dedi.

Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Yarışmasının kazananı Belarus'tan Yulis Yukhnovich oldu. Yukhnovich Kanada-Nafa'nın tasarım merkezinde eğitim gezisi ile ödüllendirildi. Ayrıca, Milano’da düzenlenecek tasarım yarışmasına da katılmaya hak kazandı.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Defileden görüntü
-Katılımcılardan görüntü
-Ödül töreni
-Röportaj
-Genel ve detaylar

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandıOkul müdürü uyuşturucuyla yakalandı
Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyorKonya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.