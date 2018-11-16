DHA İSTANBUL - KÜRK SEKTÖRÜNÜN GENÇ TASARIMCILARI İSTANBULDA YARIŞTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - ULUSLARARASI Kürk Federasyonu'nun (IFF) düzenlediği Eurasia Remix 2018 Genç tasarımcı yarışması, Kürk Sanayici ve İş adamları Derneği'nin (KSİAD) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti.

Uluslararası Kürk Federasyonu ve Kürk Sanayici ve İş adamları Derneği'nin ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Kürk yarışmasının finali İstanbul'da yapıldı. 10 tasarımcının yarıştığı finalde Türkiye'den 3 tasarımcı katıldı.

"TÜRKİYE PASTADAN YETERİNCE PAY ALAMIYOR"

Yarışma öncesi açıklamada bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Burada bulunmamızın nedeni, 4.sü düzenlenen Eurasia Uluslararası Kürk yarışması, alt elemeleri dünyada yapıldıktan sonra finali Türkiye'de yapılıyor. Bu bizim için gurur verici bir şey. 3 Türk tasarımcı da yarışmaya katıldı. Kürk sektörü dünyada 15 milyar dolar hacmi olan bir sektör. Her türlü alt yapımız olmasına rağmen Türkiye maalesef buradan yeterince pay alamıyor. Bir düzenleme yapılırsa, Türkiye bu pastadan ciddi oranda pay alabilir. Bu işi yapabilecek dünyada 3 ülkeden biriyiz. Moda tasarım, önemli bir sektör. Bir ceket 100 bin dolara kadar satılabiliyor" dedi.

Eurasia Remix 2018 Genç Tasarımcı Yarışmasının kazananı Belarus'tan Yulis Yukhnovich oldu. Yukhnovich Kanada-Nafa'nın tasarım merkezinde eğitim gezisi ile ödüllendirildi. Ayrıca, Milano’da düzenlenecek tasarım yarışmasına da katılmaya hak kazandı.

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