DHA İSTANBUL - KURTKÖY'DE  TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI (1)

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntü

