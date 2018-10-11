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DHA İSTANBUL - KURTKÖY'DE  TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı.

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı

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