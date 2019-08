DHA İSTANBUL - LEO BEBEĞİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

İzmir'den İstanbul'a ambulans uçakla getirilen Leo bebeğin doktoru Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Alican Hatemi, bebeğin genel durumunun iyi olduğunu, takiplerinin yapıldığını belirterek, "Türkiye'de her merkezin, her kalp cerrahisi yapan merkezin müdahale edeceği bir rahatsızlık değil. Sebebi de çocuk kalp cerrahisi bulunması gerekiyor. Şanssızlık bayram döneminde, tatil döneminde dünyaya gelmesi ve beraberinde maalesef yoğun bakımların dolu olması. İzmir'de de bunu yapabilecek merkezler var. Birazcık da sosyal medyanın hızlandırmasıyla yoğun bakıma bize getirildi bebek" dedi. Bebeğin annesi ise "Umutluyuz her şey güzel olacak" dedi.

"ARKADAŞLAR HEMEN TETKİKLERİ YAPMIŞLAR"

İzmir'de kalbindeki damarları ters bir şekilde dünyaya gelen Leo bebek, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla dün akşam İstanbul Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakım ünitesinde gözetim altında olan Leo bebeğin doktorundan açıklama geldi. Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Alican Hatemi, Leo bebeğin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: