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DHA İSTANBUL - LEVENT YÜKSEL HARBİYE'DE SEVENLERİ İLE BULUŞTU  

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

İstanbul DHA - Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Müzikseverler konser alanını doldurarak şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
Sahne performansıyla beğeni toplayan Yüksel, her konserinde olduğu gibi bu konserinde de geleneği bozmayarak müzik ziyafetine 'Ya sonra' isimli şarkısı ile başladı. Konser, sanatçının klasikleşmiş ve en sevilen 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir', 'Tuana', 'Karaağaç', 'Bi Daha', 'Zalim' şarkıları ile devam etti. Sanatçı, üç yıl önce çıkarttığı arabesk albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' dan seçtiği 'Mutlu Ol Yeter', 'Kaderimin Oyunu', 'Yalnızım Dostlarım' şarkılarını da hayranları için seslendirdi. Yüksel'in sahne performansı yaklaşık üç saat sürdü.

Görüntü Dökümü:
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-Konserden görüntüler

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