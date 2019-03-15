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DHA İSTANBUL - LÜKS OTOMOBİL BİNANIN KOLONUNA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 06:31 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - FATİH'te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın kolonuna çarptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - FATİH'te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın kolonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, sabaha doğru saat 05.00 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Fatih istikametinden Zeytinburnu istikametine giden ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 FY 0222 plakalı lüks otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine 26 numaralı binanın kolonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA YAPANLARDAN BİRİ HASTANEDEN KAÇTI

Tedavileri devam eden yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hafif yaralı olduğu belirtilen bir kişi hastaneden kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yeri
-Kaza yapan lüks araç
-Kaza yapan araçtan çıkan kişiler
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinin çalışması
-Aracın çekici ile kaldırılması
-Hasar gören dükkânlar
-Belediye ekiplerinin temizlik çalışması
-Genel ve detay görüntüler

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