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DHA İSTANBUL - LÜLEBURGAZ'DA GAZDAN ZEHİRLENEN 3 KİŞİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 03:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çalıştıkları hurdacıda kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı ile müdahale sırasında zehirlenen bir doktor İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çalıştıkları hurdacıda kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı ile müdahale sırasında zehirlenen bir doktor İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı.

Lüleburgaz'da kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı, kendi imkânları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne geldi. Zehirlenenlere müdahale eden doktor da zehirlendi. Bunun üzerine hastanenin acil servisi karantinaya alındı. Olayın ardından 2 hurdacı ve 1 doktor, gecenin ilerleyen saatlerinde özel kıyafetli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri eşliğinde ambulansla Halkalı'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karantina Merkezi'ne getirildi. 3 kişi burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ambulanslardan detaylar
-Zehirlenen hastadan detaylar
-Özel kıyafetli görevlilerden detaylar
-Genel ve detaylar

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