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DHA İSTANBUL -  METEOROLOJİ'DEN ÇAMUR YAĞIŞI UYARISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir.

İstanbul DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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