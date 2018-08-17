DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

