DHA İSTANBUL - METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN ADLİ KONTROL İLE SERBEST (2)

* Mahkeme, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "yurtdışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / DHA

Katıldıkları bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Savcı Bekir Kanyılmaz'a "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi .Savcı Kanyılmaz, ifadesini aldığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik de, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a "yurtdışına çıkış yasağı" ve haftada bir gün ikmetgahına en yakın karakola "imza atma" şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkemenin kararını Gezen'in avukatı Celal Ülgen açıkladı.

"KADIKÖY'DE OTURDUĞUMDAN DOLAYI ELEŞTİRMEK AMACIYLA BU SÖZLERİ SÖYLEDİM"

Bu arada Müjdat Gezen'in savcılık ifadesinde tiyatrocu olduğunu, sözlerinin mizahi bir eleştiri olduğunu belirterek, "Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla hakaret kastım yoktu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Savcılık ifadesinde Gezen'e programda yaptığı konuşma hatırlatıldı. Müjdat Gezen de "Benim Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Ben konuşma mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir Cumhurbaşkanına hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında 'Bu Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir' demiştir. Ben de Kadıköy'de oturduğumdan dolayı eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Dediğim gibi benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Bu söylediğim sözler birebir doğrudur. Fakat hakaret kastıyla söylenmiş sözler değildir" dediği belirtildi.