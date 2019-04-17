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DHA İSTANBUL- MEVLÜT UYSAL GÖREVİ EKREM İMAMOĞLU'NA DEVRETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:46 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelerek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.  Görüntü Dökümü: ------------ -devir teslim töreninden görüntüler

İstanbul DHA
Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelerek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.

Görüntü Dökümü:
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-devir teslim töreninden görüntüler

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