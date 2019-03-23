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DHA İSTANBUL -  MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ OYUN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

  Basınekspres yolunda motosikletlilerin pet şişeli tehlikeli oyunu kameraya yansırdı Sosyal meydada paylaşılan o görüntüler Bahçelievler Basın Ekspres  yolu Çobançeşme  mevki üzerinde kaydedildi.

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Basınekspres yolunda motosikletlilerin pet şişeli tehlikeli oyunu kameraya yansırdı
Sosyal meydada paylaşılan o görüntüler Bahçelievler Basın Ekspres yolu Çobançeşme mevki üzerinde kaydedildi. Hızla ilerleyen iki motosikletçilerden biri önünde ilerleyen motosikletin arkasında oturan kişinin çantasından su dolu pet şişeyi alıyor. Motosikletçi içer gibi yaptığı pet şişeyi daha sonra diğer kişiye atıyor. Hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan pet şişeli oyun bir süre daha devam ederken, o anlar motosikletçinin kask kamerasına yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kask kamera görüntüleri

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