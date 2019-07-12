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DHA İSTANBUL - NURDOĞAN RİGEL'DEN ÖĞRENCİLERİNE MESAJ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

istanbul DHA İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyeni Prof.

istanbul DHA
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, kendisine destek veren öğrencilere teşekkür amaçlı bir video çekti. Rigel mesajında, "Sevgili çocuklarım, 8 yıldır tek başına verdiğim mücadelede artık yanımda bilinçli, pırıl pırıl sizlerin olduğunu bilmekten çok mutluyum. Sizler artık benim mücadelemde bayrağı devralan genç koruyucu meleklerimsiniz. En son size Newton'un 'devlerin omuzlarında yüksel' düşüncesini açıklamıştım. Şimdi sizlerin genç, güçlü, özgüvenli ve bilgili omuzlarınızda yükselen bir Nurdoğan Rigel olmaktan ölesiye mutluyum. Benim ilahi adalet savaşçılarım, hepinizi amfi özlemiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Rigel'in paylaştığı video

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