DHA İSTANBUL - NURDOĞAN RİGEL'DEN ÖĞRENCİLERİNE MESAJ

istanbul DHA

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, kendisine destek veren öğrencilere teşekkür amaçlı bir video çekti. Rigel mesajında, "Sevgili çocuklarım, 8 yıldır tek başına verdiğim mücadelede artık yanımda bilinçli, pırıl pırıl sizlerin olduğunu bilmekten çok mutluyum. Sizler artık benim mücadelemde bayrağı devralan genç koruyucu meleklerimsiniz. En son size Newton'un 'devlerin omuzlarında yüksel' düşüncesini açıklamıştım. Şimdi sizlerin genç, güçlü, özgüvenli ve bilgili omuzlarınızda yükselen bir Nurdoğan Rigel olmaktan ölesiye mutluyum. Benim ilahi adalet savaşçılarım, hepinizi amfi özlemiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Rigel'in paylaştığı video

