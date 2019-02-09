DHA İSTANBUL- 'NURİŞLER'E OPERASYON

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul'da 'Nurişler' olarak bilinen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nurişler' olarak bilinen organize suç örgütünün çek-senet tahsilatı ve yağma gibi 10 farklı suça karıştığını tespit etti. Polis ekipleri suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda suç örgütünün tutuklu lideri Nuri Ergin'in oğlu Nurittin ve kardeşleri Zeynel ve Nejat'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kalem tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.
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