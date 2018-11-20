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DHA İSTANBUL - O FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:50 | Son Güncelleme

Hayati ARIGAN - İSTANBUL DA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir tutuklandı.

Hayati ARIGAN - İSTANBUL DA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir tutuklandı.
ABD'deki yargılamasının ardından Türkiye'ye gönderilen ve gözaltına alınan Gözegir, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından "örgüt kurma ve yönetmek" suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Gözegir'in görüntüsü

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