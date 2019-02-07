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DHA İSTANBUL - OKUL ARKADAŞLARI MELİH'TEN GELECEK SEVİNDİRİCİ HABERİ BEKLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalan Melih Aydın'ın okul arkadaşları iki gündür olay yerinde bekliyor.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalan Melih Aydın'ın okul arkadaşları iki gündür olay yerinde bekliyor.

Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 11. Sınıf öğrencisi Melih Aydın'ın okul arkadaşları iki gündür olay yerinde umutla bekliyor.

"HALI SAHAYA GİDECEKTİK"

Halı saha maçına gitmek üzere hazırlık yaptıklarını söyleyen sınıf arkadaşı Yunus Emre Ertek, “Halı saha maçımız vardı. Arkadaşım normalde evine geç giderdi. Minibüse binmez yürüyerek giderdi. O gün minibüse bindi. Eve gidip yemek yiyip bizimle buluşacaktı. Annesi ekmek almaya diye çıktı evden, o sırada yeğeni ağabeyi ve kendisi yemek yiyordu. Yemek yiyip gelecekti, buluşup halı sahaya gidecektik. 'Yemek yiyeceğim geleceğim kardeşim' dedi bize, sonra bina çöktü. Biz iki gecedir buradayız. Arkadaşımızdan haber bekliyoruz dua ediyoruz. Yaklaşık şu an 50 kişiyiz, tüm sınıf arkadaşları burada, güzel bir haber bekliyoruz" dedi.

“BÜTÜN OKUL OLARAK BURADAYIZ"

Melih Aydın'ın sınıf arkadaşı Muhammet Tekin ise, “Mahalleden bir arkadaşımız 'Bankalar Caddesi'nde bina yıkıldı' dedi. Sonra bizi aradılar 'maç iptal oldu' dediler. 'Melih arkadaşımızın binası yıkıldı' dediler. Dün geceden beri buradayız, çıkarılmasını bekliyoruz. Bütün okul olarak buradayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Melih Aydın'ın okul arkadaşları ile röp.

-Bekleyen arkadaşlarından görüntü

-Genel ve Detaylar

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