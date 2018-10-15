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DHA İSTANBUL- OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ KONSOLOSLUK İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ  - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekibi inceleme yapıyor.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekibi inceleme yapıyor. İnceleme yapan polisler kameralara yansıdı.

Görüntü Dökükü:
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-Olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk içinde inceleme yapması

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