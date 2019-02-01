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DHA İSTANBUL - ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 07:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - YÖNETMENLİĞİNİ ve Senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi Beyoğlu'nda özel bir mekânda gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA - YÖNETMENLİĞİNİ ve Senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi Beyoğlu'nda özel bir mekânda gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları ve çok sayıda ünlü isim de bu gece özel gösterimi izledi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman da filmin oyuncularını yalnız bırakmadı.

Sinema filminin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın yanı sıra filmin müziklerini yapan Deniz Erdoğan ile Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener de filmi ilk kez beyazperdede izledi. Özel gösterim sonrası filmin oyuncuları ve geceye katılan ünlü isimler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRK SİNEMASI DİĞER FİLMLERLE BERABER ÖNEMLİ BİR EŞİKTEN GEÇTİ"

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Yılmaz Erdoğan, "Bu film yaparken de çok emek isteyen bir işti ama çıkarırken daha çok yorulduk. Özelliklede son 45 gün. Böyle olunca da sadece bir film olmaktan çıktı Organize İşler. Türk Sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli, yasal bir değişikliğe vesile oldu" dedi.

"ÜRETEN, YAZAN, ÇİZEN VE OYNAYANLARIN PEK HAK ETMEDİĞİ BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Cem Yılmaz da yeni çıkan kanunla sinemalardaki sorunların tatlıya bağlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Üreten, yazan, çizen ve oynayanların pek hak etmediği bir süreç yaşadık. Bu üç beş ay pek hoşumuza gitmeyen bir şekilde geçti. Demek ki bizim örfümüzü, âdetimizi bilmeyen hata yapabiliyor. Bizim burada dördümüzün dışında bütün yazan, çizen insanların seyircilerine karşı bir sorumluluğu var. Kâğıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz seyircimizi ya güldürüyoruz ya da hüzünlendiriyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah yeni çıkan kanunla bu tatlıya bağlanmıştır. Güzel şeyler üretiliyor. Herkes ortaya hayatını koyuyor."

Türkiye'de sinema üreten ve izleyen çok insan olduğunu belirten Cem Yılmaz, sinemaya aracılık yapan insanların şapkalarını önüne koyup düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

"BU GECE ORGANİZE İŞLERİN GECESİ"

Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül ile beraber film yapmak istediğini dile getiren Şahan Gökbakar da "Çok önemli bir yasa çıktı. Hem Kültür Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Ama bu gece Organize İşler gecesi... Bu filmler, hepimizin filmleri. Şirketler, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin filmleri. Yıllardır herkes, bizi izleyen seyircileri güldürmek için çabalıyor" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül, "Bu gece Organize İşlerin gecesi. Ben bu dayanışmayı seviyorum. Hepimiz çok eğlendik, çok iyi çekilmiş. Oyunculukları çok iyi… Hepimizin yolu açık olsun" dedi.

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi hakkında ilerleyen bir tarihte açıklama yapacağını belirten Kırmızıgül, filmin gösterime giriş tarihinin Mart ayı değil de, 1 Temmuz olayı nedeniyle ileri bir tarihe sarkabileceğini söyledi.

ÜNLÜLERDEN FİLME TAM NOT

Demet Akbağ, film hakkında, "Seyirciye hayırlı uğurlu olsun. Çok eğlenecekleri şahane bir film geldi. Mutlaka sinemaya gitsinler" dedi.

Filmin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, "Benim için çok yeni tecrübe oldu. Tabi heyecanlandım film süresi içerisinde. Tabi Yılmaz ağabeyle çok oturduk konuştuk, çok kafa yorduk. Önce Yılmaz ağabeye yönetmen olarak, sonra senarist Yılmaz Erdoğan'a ve bütün ekibe, bütün kıymetli oyuncu arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belçim Bilgin de filmle ilgili, "İstanbul'un başrollerde olduğu, performansların çok yüksek olduğu, çok güzel bir film olmuş. Bu kadar mevzu üzerine çıktı. Hepimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Bensu Soral ise, "Bu olaylardan sonra iyice beklenen bir film oldu. İnsanlar izlediği zaman beklediklerine değmiş bir film olacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Belçim Bilgin'in konuşması
-Demet Akbağ, Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'ın konuşmaları
-Ünlülerin film hakkındaki görüşleri
-Cem Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'ın konuşmaları
-Genel ve detaylar

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