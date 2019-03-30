DHA İSTANBUL -  OTOGAR VE HAVALİMANINDA OY YOLCULUĞU

Haber-Kamera: Enver ALAS -Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA) Atatürk Havalimanı ve Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği bugün de sürdü Yarın yapılacak 'Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde memleketlerinde oy kullanmak isteyen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Seçim seyahatine çıkanlar arasında yurt dışından gelen bazı vatandaşlar da yer alırken, seçmenler seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Yurt içinde farklı şehirlere gitmek için havalimanına gelen yolcular, İç Hatlar Terminali'nde bilet işlemlerini yaptı. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde güvenlik noktaları ile kontuarlarda yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Farklı şehirlere seyahat eden yolcular, biletlerini aldıktan sonra uçaklarına binecekleri körüklere yönlendirildi. Oy kullanmak için Almanya'dan Konya'ya giden Selim Uludokumacı, hem oy kullanmak hem de aile ziyareti için memleketine gittiğini söyledi. Seçmen kaydının Konya'da olduğunu kaydeden Uludokumacı, seçimlerle ilgili hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Hem vatana hem millete hizmet edecek şekilde beklentilerimiz var. Hayırlısı ne ise o olsun" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ AYNI BAYRAĞIN ALTINDA YAŞIYORUZ"

İstanbul'da çalışan ve seçmen kaydı Hatay'da bulunan Mehmet Keleş ise "Hatay'a bir günlüğüne oy kullanmak için gidiyorum. Herkesi sandığa davet ediyorum. Kesinlikle herkes oyunu kullansın. Allah Türkiye Cumhuriyeti hakkında hayırlısı ne ise onu versin. Türkiye bölünmez, bunu herkes iyi bilsin. Seçimler yüzünden kimse de kimse ile dargın olmasın. Sonuçta hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz" dedi.

OTOGAR DA HAREKETLİ

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda da, 31 Mart yerel seçimler öncesi oy kullanmak için memleketlerine gidenler ile memleketlerinden İstanbul'a gelenlerin hareketliliği yaşandı

"DEMOKRASİ BAYRAMI YAŞAYACAĞIZ"

Oy kullanmak için memleketi İzmir'e gidecek Mert Güneş, "Oy kullanmak için memleketim İzmir Dikili'ye gidiyorum. Otogarda büyük bir yoğunluk var bugün. Sanırım benim gibi öğrenciler memleketlerine oy kullanmaya gidecekler. Katılım oranı yüksek bir seçim olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi olan kazanır. Benim yolculuğum yaklaşık 7 saat sürecek. Dikili'de 4 gün civarında kalacağım. Amaçlarımdan en büyüğü oy kullanmak olacak. Ben yüzde 85 oranında katılım bekliyorum. Halkımız demokrasiyi çok seviyor. Demokrasilerde yüksek katılım oranı elde ediyor ülkemiz. Bu nedenle yüksek katılım oranıyla güzel bir demokrasi bayramı yaşayacağız" dedi.