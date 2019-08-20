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DHA İSTANBUL - OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: SÜRÜCÜ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 07:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yeşillik alana savruldu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yeşillik alana savruldu. Kazada sürücü Hüseyin Ulutepe (28) olay yerinde yaşamını yitirirken, aydınlatma direği parçalara ayrıldı.
Kaza, Atatürk Havalimanı'nı çevreleyen caddelerden Yeni Havalimanı Caddesi'nde, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Atatürk Havalimanı istikametinde 34 RG 4445 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hüseyin Ulutepe (28), İstanbul AFAD Birlik Müdürlüğü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yeşil alana savruldu. Şiddetli çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilerek parçalara ayrıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarları üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Ulutepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada polis ekipleri de olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekibi de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Sürücünün cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yeri
- Ekiplerin çalışmaları
- Kaza yapan otomobil
- Genel ve detay görüntüler

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