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DHA İSTANBUL - OTOMOBİL, YOLCU SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI: 4'Ü AĞIR 6 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 07:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE TEM Otoyolu yan yolda bir otomobil ile özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE TEM Otoyolu yan yolda bir otomobil ile özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kayganlaşan yolda döndüğü sırada özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Servis minibüsünün sürücüsünün de kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu bir süre ulaşıma kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekipler, yol ve araçlardan görüntü
-Fotoğraflar

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