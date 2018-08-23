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DHA İSTANBUL - OTOYOLDA KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 05:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Büyükçekmece'de D100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Orkun Çalışkan (26), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Büyükçekmece'de D100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Orkun Çalışkan (26), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki otomobilin daha karıştığı kazada 3 kişi de yaralandı.
Kaza, D100 Karayolu Ankara istikameti Mimaroba Mevkii'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda yaya olarak karşıya geçmek isteyen Orkun Çalışkan'a, yolun Ankara istikametinde kendisini fark etmeyen sürücünün kullandığı 34 HB 6276 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çalışkan, olay yerinde hayatını kaybetti, kazaya karışan otomobil ise orta refüje girdi. Bu sırada yolda seyir halinde olan ve kazayı geç fark eden 06 YKS 92 plakalı otomobilin sürücüsü de ani fren yapmasına rağmen otomobiliyle 34 JIE 41 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazalarda toplam 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çalışkan'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu'ndaki trafik akışı polis ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri incelemelerinin ardından trafik yeniden normale dönerken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yeri
- Ekiplerin çalışması
- Ceset torbasına sarılı eks.
- Polis ekipleri
- Trafik akışı
- Genel ve detay görüntüler

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