DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - BİR İLGİNÇ ÖNLEM DAHA... RİSKLİ BİNAYA KOMODİNLİ, DOLAPLI ÖNLEM

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de 5.8'lik deprem nedeniyle boşaltılan binanın yıkımına karar verildi. Pazartesi günü yıkılacak bina önünde ahşap dolap, kapı ve komodinli önlem mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Küçükçekmece İnönü Mahallesi Ardahan Caddesi'ndeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Tamamen tahliye edilen binada yapılan incelemeler sonrası binanın yıkımına karar verildi. Pazartesi günü yıkımı planlanan bina için alınan güvenlik önlemleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Bina önünde ahşap dolap, kapı, komodin gibi eşyalarla alınan güvenlik önlemleri nedeniyle binanın bulunduğu caddede yaşayanlar duruma isyan etti.

Ardahan Caddesi üzerinde bir esnaf, "İster istemez tedirgin olunuyor. Yıkılacak mı, nasıl olacak, neyle karşılaşacağız? Sonuçta müşterilerimiz gelip gidiyor hoş bir görüntü değil. Önlem alınmadı. Bizim konuştuğumuz kadarıyla çevresi örülecek. Şu anda herhangi bir şey yok. Herhalde ilk etapta içini boşaltıp daha sonra etrafı örülecek" dedi.