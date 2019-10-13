DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - BÜYÜKÇEKMECE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber- Kamera: Şahin BOZKURT - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, DHA
Büyükçekmece rampasından aşağı patenleriyle inen gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kamarasına yansıdı. Araçların arasından aldırış etmeden geçen gençler yaklaşık 60 km hıza ulaştı. Büyükçekmece D-100 yan yolda patenli 4 genç, arkalarından gelen araçlara aldırmadan yol aldı. Yokuş aşağı doğru yaklaşık 60 km hıza ulaşan gençler adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli virajlara aldırış etmeden yokuş aşağı inen gençler, sağ şeritteki trafiğin yoğunlaşması üzerine ters şeride girdi. O anlar araç içinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yokuş aşağı patenle inen gençler
-Gençlerin virajlarda hızlanması
-Patenli gençlerin ters şeride geçmesi
-Genel ve detaylar
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