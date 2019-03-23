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DHA İSTANBUL (ÖZEL) - D-100 KARAYOLUNU KİLİTLEYEN KAZA: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA D-100 Karayolu bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100'de yoğunluk oluştu.

Kaza Kartal Cevizli D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi. Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulans içindeki yaralı

-Kaza yapan araç

-Kaza yapan hatlı minibüs

-Minibüsün çarptığı servis aracı

-Trafik polislerinin çalışması

-Servis şoförü röp

-Genel ve detay

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