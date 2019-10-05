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DHA İSTANBUL - (Özel) D100 KARAYOLU'NDA ART ARDA KAZALAR: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 05:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikameti Haramidere mevkiinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikameti Haramidere mevkiinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Ayrıca aynı yolda, 2 farklı hasarlı kaza daha yaşandı.
İlk kaza gece saatlerinde Beylikdüzü'nde D100 Karayolu Ankara istikameti Haramidere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen sürücü sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 34 VG 9853 plakalı kamyonun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon ise vinç yardımıyla düzeltilerek, yoldan çekildi.
AYNI YOLDA 2 KAZA DAHA
Kamyon kazasının ardından sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kaza daha meydana geldi. Aynı güzergâhta Avcılar'da bölgesinde meydana gelen kazalarda 4 araçta hasar oluştu. Bu kazalarda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kamyondan görüntü
Yoldan görüntü
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Kaza yapan otomobillerden görüntü

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