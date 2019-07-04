DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - DENİZLERİMİZDE 450 İSTİLACI TÜR TEHDİDİ… 

- SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KÜRESEL iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklık denizlerimizi de olumsuz derecede etkiliyor. Araştırmalara göre, yabancı bin türün Akdeniz'e girdiğini ve bunun 450 tanesinin ise istilacı türler olduğunu söyleyen Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, “Marmara ve Karadeniz'de için de benzer raporlarımız var. Bunlar bizim yerli türlerimize ve deniz ekosistemimize ciddi zararlar veriyor. Çözüm olarak bu canlılar ile baş edebilmeleri için yerli türlerimizi korumalıyız" dedi.

Küresel iklim değişikliği, dünya ve insanlığı tehdit eden en ciddi problemlerin başında geliyor. Su, hava, toprak küresel iklim değişikliğinin etkilerini en yakından hissediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, ani yağışlara, taşkınlara neden olan bu doğa olayının etkilediği en önemli alanların başında ise denizlerimiz geliyor. Sıcaklığın organizmaların yerleşmesi ve dağılımında en önemli faktörlerin başında geldiğine dikkat çeken TÜDAV Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, küresel iklim değişikliğinin Türk denizlerindeki zararlı etkilerine dikkat çekti.

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Kızıldeniz kökenli pek çok türün Akdeniz, Marmara hatta Karadeniz de bile görülmeye başladığını söyleyen Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, "Küresel iklim değişikliğiyle birlikte sıcaklığı artan sularda bazı organizmaların yer değiştirdiğini görüyoruz. Örneğin; Kızıldeniz kökenli pek çok türün Akdeniz'e girdiği çalışmalarımız sonucu raporladık. Araştırmalar, bin yabancı türün Akdeniz'e girdiğini ve bunun 450 tanesinin denizlerimizde 'istenmeyen tür' olduğunu gösterdi. Araştırmalar bu türlerin içinde 70 kadar balık türü olduğunu gösteriyor. Ancak her geçen gün bu sayı artıyor. Marmara Denizi ve Karadeniz için de bu tehdit geçerli. Bazı Kızıldeniz kökenli türlerin biz Marmara Denizi'nde de rapor edildiğini biliyoruz. Bunlar denizlerimiz açısından çok ciddi sonuçlar" diye konuştu. BALIK POPÜLASYONU TEHDİT ALTINDA

Denizleri tehdit eden bu türlerin zararlı etkilerine dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, "Sularımızda var olan yerli türlerimiz üzerinde birtakım etkileri söz konusu. Mesela Akdeniz'in yerli türü taş mercan türlerinde beyazlama görülüyor. Bunun nedeni ise sıcaklık. Bu canlılar sıcaklığa son derece hassas. Bunların ölmesi ekosistemde bozulmaların yaşandığını kanıtlıyor. Bu durum balık popülasyonunu olumsuz etkileyecek, denizlerden alınan verim düşecek. 80 milyonluk bir ülkeyiz ve mutlaka protein açısından denizlerden yararlanmalıyız. Bu aslında bir biyogüvelik sorunu olarak gösterilebilir" değerlendirmesinde bulundu.