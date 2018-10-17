- 150 metre yürümek yerine canlarını tehlikeye atıyorlar

Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL(DHA) - EMİNÖNÜ'nde çok sayıda kişi yaya geçidini kullanmak yerine akrobatlara taş çıkaracak hareketlerle yolun karşısına geçmeyi tercih ediyor.

Yer Eminönü Meydanı. İstanbul'un en yoğun yollarından birinde tüm önlemlere rağmen çok sayıda kişi canını hiçe sayarak Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde yolun karşısına geçiyor. 150 metre ilerideki yaya alt geçidini kullanmak yerine yolu ikiye ayıran demir parmaklıkların arasından ya da üstünden geçenler sürücüleri de tehlikeye sokuyor.

Kadını, erkeği, yaşlı, genci çok sayıda kişinin mazereti ise zaman kaybetmemek... Yetkililerin tüm önlemlerine rağmen yaya alt geçidini kullanmak yerine buradan geçenler oldukça fazla. Yolda büyük boyutta "Lütfen Yaya Geçidini Kullanınız" yazılı uyarı levhası da var.

ÖNLEMLER VATANDAŞLARI DURDURMUYOR

Yetkililer, daha önce vatandaşların demir parmakları kırarak geçiş yaptığı yeri farklı bir demir parçasıyla kapatmış. Ancak bu önlem üzerine, caddedeki yolu kullanan vatandaşlar kendilerine yeni bir yer açmış. Söz konusu yerin paslı demirlerle dolu olması da olası bir yaralanma durumunda tehlike oluşturuyor.