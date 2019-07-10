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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) ETEKLİ SOYGUNCULAR GÜVENLİK KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

Haber- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunu silahlı, maskeli ve etekli 3 kişi soygun yaptı.

Haber- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunu silahlı, maskeli ve etekli 3 kişi soygun yaptı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan soyguncuları kısa sürede yakaladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay gece saatlerinde Tuzla Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfekle buraya gelen maskeli 3 kişi, kasadaki çalışandan paraları vermesini istedi. Soyguncular, kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra kayıplara karışırken çalışanlar, panik butonuna basarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULAR KISKIVRAK YAKALANDI
Olayın yaşandığı yerin çevresinde araştırma yapan ekipler boş bir arazideki iki kişiyi fark etti. Polisleri fark edince koşmaya başlayan şüphelilerden biri cebindeki paraları yere atarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri soygunculardan H.G ve A.G.'yi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. İki şüphelinin yakalandığı yerden 300 metre uzaklıktaki çalılıklarda saklanmış halde bulunan pompalı tüfek ve etek bulundu. Diğer şüpheli M.S.E ise Alsancak Caddesi'nde yakalandı. Soyguncuların üzerinde toplam 4 bin 365 lira çıktı. Soyguncular, Tuzla Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Saray'ına gönderildi.

Güvenlik Kamerası görüntü Dökümü
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-Market çalışanının kasada durması
-Silahlı soyguncunun içeri girmesi
-Kasa çalışanının soyguncuya paraları vermesi
-Diğer maskeli soyguncunun, bir başka market çalışanının yanında beklemesi
-Soyguncuların paraları alıp olay yerinden ayrılması
-Çalışanın panik butonuna basması
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-Şüphelilerin karakoldan çıkartılması
-Şüphelilerin polis otosuna bindirilmesi
-Araçların emniyetten ayrılması

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