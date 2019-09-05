DHA İSTANBUL - (ÖZEL) -EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ZEMİNİ VE DUVARLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da 46 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın zemini ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Bina boşaltıldı, incelemeler yapıldı. Yapılan ilk incelemede binanın tahliyesini gerektirecek bir risk olmadığı belirtiilerek, bina sakinlerinin dairelerinde oturmalarına izin verildi.

Göktürk Mahallesi 1. Şimşek Sokak'ta 46 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın zemininde ve duvar diplerinde çatlaklar oluştu. Önceki gece saatlerinde bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye zabıta polis ve belediye ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar panikle aşağıya indi. Binada yapılan ilk incelemeye göre binanın tahliyesini gerektirecek bir risk olmadığı belirtildi. inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, " Binanın bugün itibarİyle can ve mal emniyetini tehdit edici bir hasara sahip olmadığı kanaatine varılmıştır "denildi.

KONTROL OKUMALARI, METRO İNŞAATINA BAŞLAMADAN ÖNCE TESPİT AMAÇLI ÇALIŞMALARLA KIYASLANACAK

Tutanakta ayrıca, "Tüm hususların yanında olayın hemen ardından binadaki olası deformasyonları tespit amacıyla yüklenici firma tarafından kontrol okumaları yapılmaktadır. Bu okumadan alınacak sonuçlar, söz konusu bölgede yüklenici firma tarafından metro inşaatına başlamadan önce tespit amacıyla yapılan çalışmalar ile kıyaslanacaktır. Ayrıca üniversiteden uzman hocalardan oluşacak bir heyetin raporu ve ölçümleri neticesinde incelemelerimiz tamamlanacaktır" ifadeleri yer aldı.