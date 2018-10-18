DHA İSTANBUL - (özel görüntüyle)- BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET EVİNDE YAŞANANLARIN DETAYLARI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Müslim SARIYAR /İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler'de bir evde kız çocuğu silahla vuruldu. Evde yüklü miktarda uyuşturucu ve silahın bulunduğu evdeki 5 çocuk durumu polise ve sağlık ekiplerine haber vermeyince 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinden bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız önceki 14 yaşındaki kız kardeşi Fatima Ç.'yi de yanına alarak o sırada dışarıda olan arkadaşı Y.A.'nın evine gitti. Evde Y.A'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) bulunuyordu. Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatima Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç. ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLARI TAŞIMIŞLAR

Fatima Ç. kanlar içinde yatarken evde bulunan E.T. ile abla B.A. dairede bulunan silah ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıdı. Evde ve silah üzerinde temizlik yapan çocuklar cep telefonlarındaki delil olabilecek her şeyi sildi. Hala hayatta olan ve yaralı halde bekleyen Fatima için temizlik ve taşıma işlerini bitiren çocuklar ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı tüm müdahalelerine rağmen kurtaramadı. Çok kan kaybeden genç kızın zamanında haber verilmesi durumunda kurtarılabileceği öğrenildi.