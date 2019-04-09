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DHA İSTANBUL - (Özel Haber) BEŞİKTAŞ'TA TERÖR OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 06:42 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta gece saatlerinde bir adrese düzenlenen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta gece saatlerinde bir adrese düzenlenen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekât ekipleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Beşiktaş'ta bir adrese gece saatlerinde operasyon yaptı. Ekipler saat 00.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Sporcu Adil Sokak'ta bulunan bir binaya girdi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLARIN CAMDAN BAKMASINA DAHİ İZİN VERİLMEDİ
Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan Özel Harekât ekipleri, sokakta bulunan binaların pencerelerine çıkan vatandaşları uyararak içeri girmeleri istedi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adreste yaklaşık iki saat süren aramaların ardından evde kalan Y.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolüne götürüldükten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sokakta tedbir alan Özel Harekât Ekipleri
-Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
-Özel Harekât polisinin camda bulunanları içeri girmeleri konusunda uyarması
-Haseki Devlet Hastanesi
-Genel ve detay görüntüler

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