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DHA İSTANBUL - (Özel haber) ÜMRANİYE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 06:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de silahlı iki grup arasında gece saatlerinde çatışma çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de silahlı iki grup arasında gece saatlerinde çatışma çıktı. Olay sırası cadde savaş alanına dönerken, yoldan geçen biri kadın 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan silahlı çatışma sırasında cadde savaş alanına dönerken yoldan geçen ve bir anda çatışmasının ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralanan Y.Ö.(57) ve B.V.(31) ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.Ö.'nün vücuduna iki mermi isabet etiği, B.V.'nin ise ayağından vurulduğu öğrenildi.
40 ADET MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU
Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan ve her iki grubun da silah kullandığı çatışma sonucu, polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaklaşık 40 mermi çekirdeği bulundu.
POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR
Polis, silahlı çatışmaya giren iki gruptaki kişileri de belirlemek için cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çatışmanın yaşandığı cadde
-Polis ekiplerinin çalışması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Sokakta bulunan mermi kovanları
-Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri
-Polis ve Bekçilerin çalışmaları
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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