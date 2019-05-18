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DHA İSTANBUL - (ÖZEL)  PARK TARTIŞMASI SONRASI BABA VE OĞLUNA SALDIRI  KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Eyüp'te park tartışması sonrası baba ile oğlunun saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Eyüp'te park tartışması sonrası baba ile oğlunun saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Eyüpsultan Rami Yeni Mahallede meydana geldi. Bursa'dan İstanbul'a üniversite öğrencisi oğlunu ziyarete gelen Osman Pir, geçici olarak kaldığı deponun önüne eşyalarını yüklemek için aracını parketti. Pir ile yoldan otomobiliyle geçen bir kişi arasında park nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın sırasında silahını doğrultan kişi Osman Pir'i tehdit etti. Yaşanan tartışmanın ardından aracına binen kişi olay yerinden hızla uzaklaştı. Bir süre sonra deponun önüne toplanan bir grup, Osman Pir ve oğluna tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

SİLAH ÇEKTİ, TEHTİD ETTİ
Oğluyla beraber 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını söyleyen Osman Pir, "Bursa'dan geliyorum. Burada üniversite okuyan oğlumu ara sıra ziyaret ediyorum. Yanımda da 10 kasa zeytin getiriyorum eşe dosta satıyorum. Bu nedenle burada bir depo tuttum ara sıra geldiğimde bu depoda kalıyorum. Arabamızı deponun önüne çektik eşyalarımızı yüklerken biri geldi ve bağırarak 'lan burada araba park edilir mi' dedi. Bende kendisine 'evladım yaşındasın utanmıyor musun böyle hakaret etmeye' dedim. Bu seferde bana 'senden mi öğreneceğiz lan' diyerek silahını çekti. Silah çekince bende refleks olarak o silahı elinden almaya çalıştım. Bu sefer elinden alırken oğlum olayı gördü. Biz onun elinden silahı alamadık. Sonra arabasına bindi bizimde aracımıza çarparak kaçtı" dedi.

"KAMERA KAYITLARINDA BİZİ NASIL YERE YATIRIP VURDUKLARI BELLİ OLUYOR"
Pir, "Kamera kayıtlarında kaç kişi oldukları, bizi nasıl yere yatırıp vurdukları belli oluyor. Vicdan sahibi mahalle sakinleri hepsi gördü bize ne yaptıklarını, savcılığa dilekçe verdim. Şikayetçi oldum." diye konuştu.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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(Güvenlik Kamerası)
-Grubun saldırısı
-Osman Pir'in yerde tekmelenmesi
-Oğlunu saldıran grupla yaşanan arbede
-Polis ekiplerinin gelmesi
(cep telefonu kamerası)
-Saldırganların kaçma anı
AKTÜEL
-Osman Pir ile röp
-Genel ve Detaylar

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