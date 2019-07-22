DHA İSTANBUL - (ÖZEL) POLİS KAÇAN AFGANLARI HAVAYA ATEŞ EDEREK DURDURDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de kaçan Afganları polis havaya ateş ederek durdurdu. Gözaltına alınan 12 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu kişilere yönelik bir dizi denetimler gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren polis, önceki gün gece geç saatlerde yapılan 'bıçaklı kavga' ihbarı üzerine alarma geçti. 15 Afgan uyruklu kişinin ellerinde bıçakla kavga ettikleri yönünde yapılan ihbar üzerine çok sayıda ekip, 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri ve Sultangazi Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı sivil ekipler, Merkez Habibler Mahallesi'ne sevk edildi.

POLİS İLE AFGANLAR ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

İhbarın yapıldığı bölgeyi ablukaya alan polis ve mahalle bekçileri ile Afganlar arasında kovalamaca yaşandı. Karşılarında polisi gören Afganistanlılar, kaçmaya başladı. Polis ve mahalle bekçileri de kaçan kişileri yakalamak için peşlerinden koştu. Yaşanan kovalamaca sırasında önlerini kesen bir polis memuru kaçan bazı Afgan uyruklu kişilerin havaya ateş ederek durdurdu. Mahalle bekçileri, şüphelilerin üst aramasını yaptı. Şüphelilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, kaçan diğer kişiler de ikamet ettikleri evlerde gözaltına alındı. Bölgede bulunan gecekonduları da kontrol eden polis, gözaltına aldığı 12 kişiyi polis merkezine götürdü. Afganistan'dan kaçarak yasadışı yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edilen 12 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin ardından Afganistanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

YABANCI UYRUKLU KAÇAKLADA YÖNELİK DENETİMLER ARTTI

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, son haftalarda kaçak göçmenlere yönelik bir dizi denetimler gerçekleştiriyor. 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan ihbarları da değerlendiren polis, evraklarında eksiklik tespit edilen ya da durumundan şüphelenilen çok sayıda yabancı uyruklu kişi gözaltına aldı. Son haftalarda yapılan denetimlerde bine yakın kişinin gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçan kaçak göçmenler

-Polisin havaya ateş açması

-Gözaltına alınanlar

-Evlere yapılan operasyon

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

