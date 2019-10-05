DHA İSTANBUL - (Özel) RÜZGÂR ÜSKÜDAR SAHİLDE KAFE VE RESTORANLARA ZARAR VERDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgâr, Üsküdar'da özellikle kafe ve restoranları olumsuz etkiledi. Kız Kulesinin karşında bulunan kafe ve restoranların bahçelerinde bulunan şemsiyeler uçtu.

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgârdan Salacak Mahallesi Üsküdar Harem Sahil yolundaki kafe ve restoranlar olumsuz etkilendi. Sahil yolunda sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, şiddetli rüzgârda Kız Kulesi'nin karşında bulunan kafe ve restoranların şemsiyeleri uçtu. Şemsiyeleri iş yerlerinin çalışanları zorlukla topladı.

"3 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

Sahildeki kafelerden birinde çalışan Yusuf Yılmaz, "Burada çok müşterimiz vardı. Yağmurun ardından hepsi toplanıp arabalarına binerek gittiler. Şemsiyelerimiz kötü oldu, bazıları yola falan fırladı. İnşallah insanlara bir şey olmamıştır. Çok kötü geldi fırtına. Yaklaşık 3 bin liralık zararımız var. Daha henüz tespit etmedik ama şemsiyelerin hepsi gitti. Şemsiyenin teki 300-400 lira arasında" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yağmurdan detaylar

-Su birikintisi

-Araçların geçişi

-Bisiklet biri yağmur da gitmesi

-Kız Kulesinin karşısında bulunan dükkânların şemsiyeleri

-Çalışanla röp.

-Genel ve detaylar



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