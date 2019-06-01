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DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - SANCAKTEPE'DE KAZA YAPAN KAMYONETİN METRELERCE SÜRÜKLENMESİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:- Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK- / istanbul DHA Sancaktepe'de kaza yapan kamyonetin metrelerce sürüklenmesi kameraya yansıdı.

Haber-Kamera:- Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK- / istanbul DHA

Sancaktepe'de kaza yapan kamyonetin metrelerce sürüklenmesi kameraya yansıdı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Müslüm K. yönetimindeki 34 FU 0407 plakalı tavuk eti yüklü kamyonet, Sarıgazi yönünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Metrelerce sürüklenen kamyonetin sürücüsü kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Osmangazi Caddesi uzun süre trafiğe kapatıldı. Araçlar caddede kuyruk oluşturdu. Kaza yapan kamyonetin sahibi, “Kamyonetin arka kasasında hasar var, şoförümüzde bir şey yok. Şükürler olsun mal kaybıyla atlattığımız bir kaza" dedi.

Devrilen kamyonetin cadde üzerinde metrelerce sürüklenmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin metrelerce sürüklenmesi ve kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kamyonetin metrelerce sürüklenmesi

-Kamyoneti gören vatandaşların yardıma koşması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Oluşan trafik

-Kaza yapan kamyonet

-Kaza yapan Kamyonet sürücüsü

-Kamyonet sahibi ve görgü tanığıyla röp

-Kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılması

-Genel ve detay

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