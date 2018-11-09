HABER

DHA İSTANBUL - (ÖZEL)- ŞİDDET MAĞDURU KADININ YARDIM ÇIĞLIĞI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

  Sultangazi’de, yaşayan B.K.

Haber - Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)
Sultangazi’de, yaşayan B.K. (40), eski sevgilisinden iki yıldır şiddet gördüğünü ve son olarak 1 hafta önce darp edildiğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan B.K., “Defalarca şikayette bulundum. Her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı" dedi.
Sultangazi’de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi B. K., 10 yıl önce eşinden boşandı. B.K.’nın hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında Bülent K., ile tanışmasıyla kâbusa döndü. Üç aylık arkadaşlıktan sonra evlenme kararı aldıklarını söyleyen B.K., Bülent K.’nın geri adım atması üzerine kendisinden ayrıldığını ve o günden sonra kabusun başladığını söyledi.

BEN KENDİSİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTIKÇA O PEŞİMİ BIRAKMADI
Bülent K.’nın kendisini sürekli rahatsız ve tehdit ettiğini söyleyen B.K., “4 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştık. Arkadaşlık ve evlilik teklifinde bulundu. Kendisini tanımam için biraz zamana bıraktık. İlk üç ayımız iyi geçti. Daha sonra huzursuzluklar ve kavgalar başladı. Ailesi ile sorunlar yaşıyordu. Bende buna bağladım. Evlilik konusunda da geri adım attı. Ben de kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Ben uzaklaştıkça o benim peşimi bırakmadı" dedi.

"BOYNUM KIRILDI, DİŞLERİM DÖKÜLDÜ"
Eski sevgilisinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren B.K., son iki yıldır defalarca eski sevgilisi tarafından darp edildiğini iddia etti.
İki yıl içerisinde şiddetin defalarca devam ettiğini ifade eden B.K., eski sevgilisi Bülent K., hakkında birçok kez şikayette bulunduğunu belirtti. B.K., 1 hafta önce darp edildiği günü anlatarak, “Yaklaşık 1 hafta önce evime gelerek, benim telefonumda olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı göstererek beni darp etti. Bu fotoğraf üzerinden beni tehdit etti. Müstehcen olan fotoğrafı çocuklarıma, aileme, dostlarıma göndermekle tehdit etti. Daha sonra gitti. Ben yakın bir arkadaşımı arayarak yardım istedim. Arkadaşım eve gelerek beni hastaneye götürdü. Aynı gün hastaneden taburcu olduktan sonra arkadaşımın evine gittim. 1 hafta arkadaşımın evinde kaldım. Defalarca kendisi hakkında şikayette bulunmuştum. İfadesi alındıktan sonra hep serbest bırakıldı. Uğradığım şiddet karşısında bir kaç defa hastanelik oldum. Boynum kırıldı, dişlerim döküldü" dedi.
"Bülent K.’nın tehditleri halen devam ediyor" diyen B.K. "Bana 10 gün içerisinde İstanbul’u terk etmem yönünde bir mesaj attı. Eğer terk etmezsem beni öldüreceğini söyledi. Yine kendisinden şikayetçi oldum. İfade için karakola çağrılmış. Bana karakoldan mesaj atarak, ‘Bak yine karakoldayım. Sen de buradan gitmezsen, senin de sonun olacak. Her gün ailene o uygunsuz olan fotoğrafı yollayacağım’ diyerek tehditlerini sürdürmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Şiddete uğrayan kadın ile röp.
-Kadındaki dayak izleri
-Detaylar

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Dünya kültür mirası için 25 yıldır bekliyorlarDünya kültür mirası için 25 yıldır bekliyorlar
Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildiSultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü! Korkunç manzara

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü! Korkunç manzara

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.