DHA İSTANBUL - (ÖZEL)- ŞİDDET MAĞDURU KADININ YARDIM ÇIĞLIĞI

Haber - Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi’de, yaşayan B.K. (40), eski sevgilisinden iki yıldır şiddet gördüğünü ve son olarak 1 hafta önce darp edildiğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan B.K., “Defalarca şikayette bulundum. Her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı" dedi.

Sultangazi’de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi B. K., 10 yıl önce eşinden boşandı. B.K.’nın hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında Bülent K., ile tanışmasıyla kâbusa döndü. Üç aylık arkadaşlıktan sonra evlenme kararı aldıklarını söyleyen B.K., Bülent K.’nın geri adım atması üzerine kendisinden ayrıldığını ve o günden sonra kabusun başladığını söyledi.

BEN KENDİSİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTIKÇA O PEŞİMİ BIRAKMADI

Bülent K.’nın kendisini sürekli rahatsız ve tehdit ettiğini söyleyen B.K., “4 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştık. Arkadaşlık ve evlilik teklifinde bulundu. Kendisini tanımam için biraz zamana bıraktık. İlk üç ayımız iyi geçti. Daha sonra huzursuzluklar ve kavgalar başladı. Ailesi ile sorunlar yaşıyordu. Bende buna bağladım. Evlilik konusunda da geri adım attı. Ben de kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Ben uzaklaştıkça o benim peşimi bırakmadı" dedi.