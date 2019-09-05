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DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEYKEN KAYMAYA BAŞLAYAN ARAÇ 7 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de park halindeyken kaymaya başlayan araç, 7 araca çarparak durdu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
SULTANGAZİ'de park halindeyken kaymaya başlayan araç, 7 araca çarparak durdu. O sırada caddede yürüyenler şans eseri aracın altından kalmaktan kurtuldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeye aracını parkeden sürücü bir tekstil firmasına girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra araç kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kayan araç, park halindeki 7 araca çarptı. Kazada cadde kenarında bulunanlar ve yürüyenler şans eseri aracın altından kalmaktan kurtuldu. Aracın kaydığını gören yol kenarındaki polis çevredekileri uyarmaya çalıştı. Aracın çarptığı son araç ise yan yattı. Kayan araç sokağı kesen yoğun trafiğin olduğu caddeye girmeden son anda dururken daha büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

"BENİM ARACIMA ÇARPMASI İYİ OLDU"
Görgü tanığı Faik Güzel, "Araç park halindeydi, kaymaya başladı. Vitese almamış olabilirler. En son çarptığı beyaz arabaya çarpmasa karşıdaki caddeye girecek. Orada da ölen insanlar olabilirdi" dedi. Arif Aktürk ise, "Araç 500 metre ötede yokuşun başındaydı. Araç yavaş yavaş kaydı. Yokuş da çok dik olduğu için hızını aldı. Benim aracıma çarpması iyi oldu aslında. Benim aracıma çarpıp durmasa caddeye çıkıp can kaybına neden olmadı.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Aracın kaymaya başlaması
-Kaldırımda bekleyen insanlar
-Aracın insanların yanından geçmesi
-Araçlara çarpması
-Aktüel görüntüler
-Olay yeri
-Kaza yapan araç
-Yan yatan araç
-Diğer araçlar
-Görgü tanıkları ile röp
-Genel ve detaylar

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