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DHA İSTANBUL- (ÖZEL) -  TAKSİCİLER "AYAR" KUYRUĞUNDA...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

- İstanbul'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar ortalama yüzde 25 fazla ücret ödeyecek.

- İstanbul'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar ortalama yüzde 25 fazla ücret ödeyecek.
- Taksiciler bugün taksimetlerini ayarlatmak için sıraya girdi.
- Uzun kuyruklar oluşturan taksiciler 500 lira vererek taksimetlerini ayarlattı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da taksilere yüzde 25 oranındaki zam pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Taksiciler İstanbul'da taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar yüzde 25 daha fazla ücret ödeyecek. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5'e, indi-bindi ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi. Taksiciler bugün saat 14.00'dan itibaren yetkili servislerine gelerek taksimetrelerini yeni tarifeye göre ayarlatıyor. Yüzlerce taksi, taksimetre ayarı için servis önlerinde kuyruk oluşturdu. Taksiciler 500 lira vererek taksimetlerini ayarlattı.

"TAKSİCİLERİN HAKKI OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Bağcılar Yüzyıl'da bulunan serviste taksimetrelerini yeni ücret tarifesine göre ayarlatan taksicilerden Naci Büyükbay, “İstanbul trafiğinde zorlu şartlarda çalışan taksicilerin hakkı olduğuna inanıyorum. Tüketiciyi de düşünmek lazım ama bence normal" dedi. Taksimetresini ayarlatan Mehmet Ali Yazıcı da, “Devletimize, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Tarife için ben yeterli diyorum. Sağolsunlar" diye konuştu.

“İLK ZAMANLAR MÜŞTERİ BOCALAMA DÖNEMİ GEÇİRECEK"
Yeni tarifenin yetersiz olduğunu belirten taksici Engin Köseoğlu ise, “Çok az. Bu az olduğu için de hep büyük şirketler kazanıyor" ifadelerini kullandı. Murat Ayangil de, “Yeni tarifeye pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece başlayacağız. Bizim için normal tarifeler ama ilk zamanlar müşteri bir bocalama dönemi geçirecek. O da bizim için sıkıntı oluyor" dedi. Murat Şahin ise, "Bu zamlara ihtiyacımız vardı. Hem yakıt olarak hem araç masrafları olarak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Genel ve detaylar
-Sıraya dizilmiş taksiler
-Muhabir anonsu
-Taksiciler röportaj
-Taksimetre ayarı değişikliği
-Yetkili servisten detaylar

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