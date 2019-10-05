HABER

DHA İSTANBUL - (Özel) ÜMRANİYE'DE ŞİDDETLİ RÜZGÂRA DAYANAMAYAN ÇATI UÇTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 05:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgâr bir binanın çatısını uçurdu.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgâr bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı başka bir binaya ve kahvehaneye zarar verdi.

Olay, Esenkent Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgârda Ümraniye'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, önce karşıda bulunan 3 katlı bir binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle kopan çatı parçaları daha sonra bir kahvehaneye zarar verip sokağa dağıldı. Olayı gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Polis vatandaşları uyarırken, itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Olayda çatısı uçan bina ile uçan çatının çarptığı bina ve kahvehanede hasar meydana geldi.

"KARŞI BİNANIN ÇATISI UÇMUŞ"
Uçan çatının zarar verdiği kahvehanenin sahibi İsmail Kesik, "Fırtına çıkmış. Fırtına karşıdaki binanın çatısını uçurmuş. Getirmiş binaya ve kahvenin üzerine vurmuş. Beni aradılar, fırtınadan gelemedim. Fırtına dinince geldim. Kahvehanenin kapısını zor açtım, içeriye girdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Uçan çatıdan detaylar
-Çatısı uçan bina
-Uçan çatının zarar verdiği bina ve kahvehane
-Uçan çatıdan detaylar
-Kahvehane sahibi ile röp.
-Genel ve detaylar

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varArnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Antalya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybettiAntalya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

CHP'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt!

CHP'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt!

Bakan resmen açıkladı! Wolkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

Bakan resmen açıkladı! Wolkswagen tesisi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Antalya'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4’ü asker 7 yaralı

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4’ü asker 7 yaralı

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.