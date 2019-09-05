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DHA İSTANBUL - (ÖZEL)TRAFİK POLİSİ GENÇLERİN YARDIMINA KOŞUP ARAÇLARININ LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu'nda sağ ön lastiği patlak şekilde ilerleyen otomobili fark ederek durduran motosikletli trafik polisi, araçtaki gençlerin yardımına koşarak işe koyulup lastikleri değiştirdi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
D-100 Karayolu'nda sağ ön lastiği patlak şekilde ilerleyen otomobili fark ederek durduran motosikletli trafik polisi, araçtaki gençlerin yardımına koşarak işe koyulup lastikleri değiştirdi.
D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii Ankara yönünde önceki gün saat 18.45 sıralarında seyir halindeki motosikletli trafik polisi, önünde ilerleyen otomobilin sağ ön lastiğinin patlak olduğunu fark etti. Trafik polisi, üniversite öğrencisi iki gencin içinde olduğu otomobili Çağlayan sapağında durdurdu. Otomobili kullanan Furkan Gedik ve yanındaki arkadaşı Yunus Berfu Özcan yedek lastiği takmak için patlak lastiği sökmeye çalıştı. Aracı durduran, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 32 yıllık polis memuru Mürsel Aydoğdu gençlerin zorlandığını görünce takımları eline alarak çalışmaya başladı. Kriko yardımıyla otomobili kaldıran polis memuru Mürsel Aydoğdu patlak lastiği söküp, stepne'deki yedek lastiği otomobile kendi elleriyle taktı. Furkan Gedik ve arkadaşı Yunus Berfu Özcan, polisin çalışmasını şaşkınlıkla izlerken lastik değişiminden sonra polis memuru Mürsel Aydoğdu'ya teşekkür etti. Mürsel Aydoğdu "Yolda kalmışsınız, yardımcı olmak lazım, sizler bize lazımsınız" dediği gençlerin elini sıkarak görevine döndü. Daha sonra otomobile binen iki arkadaş yoluna devam etti.

"BİZİ DURDURDU, BELKİ DE ÇOK BÜYÜK BİR KAZA OLACAKTI"
Furkan Gedik "Otoyolda gelirken lastiğimiz patlamış ve biz de fark etmedik bunu. Arabada bir titreme vardı benzin göstergesi sinyal veriyordu, ondan zannettik. Benzin almak için sapağa girdik Mürsel ağabey bizi durdurdu lastiğimizin patlak olduğunu bize söyledi. Bu şekilde ilerlesek belki de çok büyük bir kaza olacaktı. Sağ olsun bizi durdurdu. Takımı çıkardık tekerleği değiştirmeye çalıştık, biz beceremeyince Mürsel ağabey ona da el attı. Sağ olsun, tekerleği değiştirdi. İşimizi halletti Çok sağ olsun" dedi.

"SİZ HİÇ LASTİK DEĞİŞTİRMEDİNİZ Mİ' DEDİ, TAKIMI ELİNE ALDI"
Otomobilde bulunan Yunus Berfu Özcan, "Yolda ilerlerken arabadan garip garip sesler çıkıyordu. Biz benzin bitti o yüzden oluyor zannettik. Sonra, Mürsel komiser bizi çevirdi. 'Siz nasıl gidiyorsunuz böyle' dedi. İndik bir baktık lastik patlamış, takımı çıkardık lastiği değiştirecektik 'Siz hiç lastik değiştirdiniz mi' dedi bize. Biz öncesinde lastiği değiştirmeye çalıştık yapamadık, sonra kendisi takımı eline aldı. Yardımımıza koştu lastiği değiştirdi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-Polis memuru, Mürsel Aydoğdu'nun kriko ile otomobili kaldırması
-Gençlerin polisin çalışmasını izlemesi
-Polisin patlak tekerleği söküp yerine yenisini takması
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Polisin çalışmaları
-Lastiği değiştiren polisin malzemeleri toplaması
- Polis memuru, Mürsel Aydoğdu'nun Furkan Gedik ve Yunus Berfu Özcan ile diyaloğu ve el sıkışmaları
-Polisin görevine dönmesi
-Furkan Gedik ile röportaj
-Yunus Berfu Özcan ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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