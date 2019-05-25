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DHA İSTANBUL - PANELVAN MİNİBÜS VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 14 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 03:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVCILAR'da panelvan minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVCILAR'da panelvan minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Tahtakale Mahallesi'nde saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AF 9320 plakalı panelvan minibüs içinde bulunan 11 kişi ile halı saha maçından dönerken, Gaffar Okan Caddesi'ne geldiği sırada karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YT 2113 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 14 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri panelvan yaralı 14 kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol, ulaşıma kapanırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından cadde tekrar ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Vatandaşlar ile röp
- İtfiaye ekiplerinin çalışması
- Kazaya karışan araçların görüntüsü
- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
- Araçların çekilmesi
- Genel ve detaylar

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