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DHA İSTANBUL - PENDİK'DE BENZİN İSTASYONUNDA SOYGUN

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 04:47 | Son Güncelleme

PENDİK'de çalıntı otomobille benzin istasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket sigara alıp kayıplara karıştı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) - PENDİK'de çalıntı otomobille benzin istasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket sigara alıp kayıplara karıştı.
Olay, Orta Mahalle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli 3 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları çantaya dolduran şüpheliler, bu sırada sigara reyonundan 4 paket sigarayı da alarak geldikleri otomobille kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, şüphelilerin yaklaşık 3 bin 500 lira aldıklarını belirledi.
Öte yandan, şüphelilerin kullandıkları otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Polis ekiplerin güvenlik önlemi
-Benzin istasyonundan detay
-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması
-Benzin istasyonunda çalışanlardan detay
-Genel ve detaylar

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