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DHA İSTANBUL - PENDİK'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 05:41 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - PENDİK'te D-100 karayolunda Güzelyalı yan yola girmek isteyen bir otomobil park halinde bulunan iki Özel Halk Otobüsüne çarptı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - PENDİK'te D-100 karayolunda Güzelyalı yan yola girmek isteyen bir otomobil park halinde bulunan iki Özel Halk Otobüsüne çarptı. Kazada sürücü Berat Karabiber (22), hafif şekilde yaralanırken, otomobilde bulunan Murat Nurkaya (33) hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Güzelyalı mevkii Ankara istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobili hızlı bir şekilde kullanan Berat Karabiber Güzelyalı yan yola girmek istediğinde 34 YHM 80 plakalı otomobilinin hâkimiyetini kaybederek yolda park halinde bulunan 34 LU 958 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Otomobil çarpanın etkisiyle park halinde bulunan diğer otobüse çaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Murat Nurkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Murat Nurkaya'nın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Sürücü Berat Karabiber ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tedbir amaçlı olarak aynı hastanede tedavi altına alındı.

ANNE VE BABA, OĞLUNA SON KEZ BAKMAK İSTEDİ

Trafik polisleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerinde bir süre incelemelerde bulundu. Kazayı izlemek isteyen vatandaşlar ise polis ekiplerince yoldan uzaklaştırıldı. Kazayı öğrenerek buraya gelen Nurkaya'nın anne ve babası da gözyaşlarına hâkim olamadı. Oğluna son kez bakmak iste Anne Nurkaya, polis ekipleri tarafından teselli edilerek alandan uzaklaştırıldı.

PARK HALİNDEKİ OTOBÜSLERE CEZA YAZILDI

Sürücü Berat Karabiber'in daha önceden alkolü araç kullanmaktan sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. D-100 karayoluna park bulunan iki özel halk otobüsüne de trafik polislerince ceza yazıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili DHA muhabirine konuşan Volkan Can isimli bir vatandaş, "Gece bir fren sesi duyduk, ardından bir çarpma sesi duyduk ve çıktık baktık. Otomobil park halinde ki otobüse çarpmış. Daha sonra ambulans geldi, ölen şahısın üstünü örttü, şoförü de alıp hastaneye götürdüler. Otobüsler sürekli buraya park ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Cesetten detay
-Sağlık ve polis ekipleri
-Otobüslerden ve otomobilden detay
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Vatandaşla röp.
-Genel ve detaylar

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