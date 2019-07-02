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DHA İSTANBUL  - PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Çalışmalar

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