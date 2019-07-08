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DHA İSTANBUL - PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARI TUTUKLANDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 19:10 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul  DHA - PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel tutuklandı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel tutuklandı.

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, bu sabah Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sorgularının ardından her iki şüpheliyi de, "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Mala zarar verme" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Hasan Sel, tutuklanma talebiyle sevk edildiği İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde olaydan dolayı pişman olduğunu, karşı tarafın tüm zararını karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Hüseyin Sel de emniyet ve savcılık sorgusunu tekrar ederek yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu kaydetti.

TUTUKLANDILAR

Mahkeme, sorgularının ardından her iki şüpheliyi de atılı suçlardan tutukladı. Tutuklama kararında, şüphelilerin ifadelerinin aksine Hüseyin Sel'in kullandığı araçla şikayetçilerin aracının önüne geçerek durduğu ve şikayetçileri kendilerine çarpmaya zorladıkları, Hasan Sel'in aracın sol aynasına tekme atıp eliyle vurarak kırdığı, aracın ön kısmında zıplayarak ön kaputa zarar verdikleri, araçta bulunan kişilerin hürriyetini sınırladıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-olayla ilgili görüntüler

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