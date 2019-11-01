HABER

DHA İSTANBUL - POLİS ARACI BARİYERE ÇARPTI: 1 POLİS HAFİF YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 07:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada aracı kullanan polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Tem bağlantı yolu Gaziosmanpaşa yönünde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan polis aracı takla atarak yolun ortasında durdu. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan polis memuruna yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan polis memuru, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri de polis memurunu ayakta tedavi ederek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını haber alan çok sayıda polis ekibi de olay yerine akın etti. Ekipler, ikinci bir kaza yaşanmaması için TEM bağlantı yolunu kapatarak araç geçişini yan yoldan sağladı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, kazalı aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Kaza yeri genel
-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçtan görüntü
-Genel ve detaylar

(EK)
------
Aracın kaldırılması
Trafikten genel ve detaylar

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
TEM’de trafiği kilitleyen kazaTEM’de trafiği kilitleyen kaza
Bursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattıBursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM’de trafiği kilitleyen kaza

TEM’de trafiği kilitleyen kaza

Bursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

Bursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

BUDO ve İDO'da hangi seferler iptal edildi?

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri!

Suriye'de Anayasa çalışmalarına 6 ülkeden destek

Suriye'de Anayasa çalışmalarına 6 ülkeden destek

İstanbul'da korkutan yangın! Kafesteki kuşlar telef oldu!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.