HABER

DHA İSTANBUL- PROFESÖR İLE MAVİŞİNİN "HASTALIKTA SAĞLIKTA" GERÇEK AŞKI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 08:50 | Son Güncelleme

- Sevgililer gününde gerçek aşk hikayesi...

- Sevgililer gününde gerçek aşk hikayesi...
- Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, mavi gözlerine vurulduğu Güliz Arman 49 yıl önce evlendi.
- Arman'ın 'mavişim' diye seslendiği eşi son 5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor.
- Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman gündüz hastalarını muayene ediyor, ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Yoğun mesaisinin ardından eve dönen Prof. Dr. Arman, gözleriyle iletişim kurabilen eşini bir an olsun yanlız bırakmıyor.
- "Hastalıkta sağlıkta" sözünü yerine getiren Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, "Mühim olan sevgiyi 365 gün boyunca hatırlamak" diyor

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - YATAĞA bağımlı 49 yıllık eşi Güliz Arman'a 5 yıldır gözü gibi bakan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman'ın sevgisi görenleri duygulandırıyor. Özel bir hastanede göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Arman, akşamları yoğun bakıma çevirdiği evinde 'Mavişim' diye seslendiği eşiyle ilgileniyor. Sevginin bir günlük bir duygu olmadığını söyleyen Arman, "Mühim olan sevgiyi 365 gün boyunca hatırlamak" dedi.
İstanbul'da yaşayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman (73), 5 yıldır nörolojik hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşayan eşi Güliz Arman'a (72) bakıyor. Sabahları çalıştığı Medicana Kadıköy Hastanesi'ne giden Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, poliklinikte hastalarını muayene edip, ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Yoğun mesaisinin ardından eve dönen Prof. Dr. Arman, 'mavişim' diye seslendiği eşi Güliz Arman ile ilgileniyor. Evini kendi deyimiyle bir yoğun bakım ünitesine çeviren profesörün aşkı, sevginin iyi ve kötü günde bir arada olmak olduğunu hatırlatıyor. Prof. Dr. Arman, üzerine titrediği eşiyle iletişimi sadece gözleriyle kuruyor.
Evin her köşesi Güliz Arman'ın sağlıklı olduğu günlerde yaptığı resimlerle dolu. Prof. Dr. Arman, eşinin resim merakı olduğunu ve bu resimlerin kendisine eski güzel günleri hatırlattığını söyledi.
"BAZI ŞEYLERİ ONA SORARIM GÖZLERİYLE YANIT VERİR"
Eşinin hastalığının küçük bir parmak uyuşması ile başladığını anlatan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, "Aşağı yukarı 5 yıl geçti. Hastalık, önce bir parmak uyuşması ve yürümede küçük aksaklıklarla başladı. Hastalığın nörolojik kaynaklı olduğunu öğrendik. Eşimin bütün adale sistemi kasıldı, ağzı kapandı, konuşma bitti, yutma ve yeme refleksleri azaldı. Şu an bilinci gayet iyi ancak konuşamıyor. Birçok hatırlamadığım şeyi ona sorarım o da bana gözleriyle yanıt verir" diye konuştu.

"NÖRON HASTALIĞI OLARAK BİLİNİYOR"
Eşinin hastalığının nörolojik kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Arman, "Bu bir nörolojik hastalık. Sinir hastalıklarının bir branşı. Doktorlar Parkinson dışı nörolojik hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Nöron hastalığı olarak biliniyor, çekirdek skleroz hastalığı denen bir hastalık. Hastalığın bir ilacı yok arada Parkinson ilaçlarını kullanıyoruz. Ancak fayda etmezse o da kesiliyor. Bu hastalarda depresyon da oluyor. Biz çok şükür o depresyon tedavilerini atlattık. Şu anda depresyonumuz yok. Tabi ki konuşamadığı için eminim çok sıkıntıdadır. Ancak kendisi de çok özverili, durumunu tolere ediyor" ifadelerini kullandı.

"HASTANIN BAKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
73 yaşında olmasına rağmen hem hastalarıyla hem de eşiyle ilgilenen Arman, "Ben hem ayakta durmak, hem de eşime bakmak zorundayım. Bunun yanında çalışmam gerekiyor. Çünkü bu masraflı bir hastalık. Hastaneye gidiyorum, çalışıyorum, ameliyatlara girip çıkıyorum, poliklinik muayenelerim oluyor. Gün bitince de doğrudan eve geliyorum. Evimi eşimden sonra yarı yoğun bakıma çevirdim. Evde bir solunum cihazı, mideden beslenme aygıtlarımız var. Benim avantajım doktor olmam. Ben burada eşimin sağlığıyla ilgili birçok şeyi yürütebiliyorum. Ama ailesinde bu işlerden uzak olan kişilerin bulunduğu hastalar maalesef bakımsız kalabiliyorlar. Hastalar hatta bakımsızlıktan erken yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar" dedi.

"SEVGİ PAYLAŞMAK DEMEK"
Sevginin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman sevgiye dair şunları söyledi:
"Mühim olan sevgiyi 365 gün boyunca hatırlamak. Paylaşmak lazım, sevgi paylaşmak demek ve paylaşılmayan sevgi bir işe yaramaz. Paylaşılan sevgi her zaman yükseliyor. Paylaşılmadığı zaman ufalır ufalır ve yok olur. Günümüzde evlilikler nasıl hızlı oluyorsa boşanmalar da öyle hızla gelişiyor. Bizim de kavga ettiğimiz günler oldu ama 49 yıldır beraberiz. Zaten bana göre sevginin tanımı bu. İmza atarken iyi ve kötü gün deniyor ancak çoğunluk kötü günde karşısındakini unutuyor."
Eşiyle aynı durumda olan hastalar için son isteğinin gerekli bakım şartlarının sağlanması olduğunu dile getiren Arman, "Hastalarda kronik tıkayıcı akciğer hastalığı görülüyor. O nedenle solunum, beslenme ve hemşire bakımı gerekiyor. Bakım evleri bu hastaların gideceği yerler değil. Bu hastaların bakılacağı özel klinikler olmalı ki. Evde olması lazım bu hastaların çünkü sevgi evde" tavsiyesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Prof. Dr. Bülent Arman ve eşi Güliz Arman'ın evinden eski fotoğraflar
-Prof. Dr. Bülent Arman'ı eşi Güliz Arman ile ilgilenmesi
-Prof. Arman'ın eşinin elini tutması
-Prof. Dr. Arman'ın röportajı
-Arman'ın eşinin sağlıklı günlerde yaptığı resimleri göstermesi
-Prof. Arman'ın hastaneden görüntüleri
-Hastanede hastaları ile ilgilenmesi

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Tuzla'da fabrikada yangınTuzla'da fabrikada yangın
(Özel) Fırtına balık tezgahlarını vurdu(Özel) Fırtına balık tezgahlarını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var!

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi! Korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinize, nişanlınıza, sevgilinize en içten Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

Sevgililer Günü nasıl başladı?

Sevgililer Günü mesajları 2019: kısa Sevgililer günü mesajları, komik Sevgililer Günü mesajları (Resimli sevgililer günü mesajları)

Sevgililer Günü için en güzel mesajları!

Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

Dilendikleri paraları balık ve ekmek içine gizlediler

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

Bağcılar'da göreni şaşkına çeviren bina

Teröristlerin sığınakları imha edildi

Teröristlerin sığınakları imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.