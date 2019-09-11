DHA İSTANBUL - (proje sorumlusunun röportajıyla)- KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DUVARDA 440 ÇİFT AYAKKABI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- KABATAŞ'ta ünlü bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı.

Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi 85 numarada bulunan ünlü bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına asılan 440 kadın ayakkabısı yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan proje ile 2018 yılında ölüdürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı.

AYAKKABILAR GEÇTİĞİMİZ AY ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN SAYISI KADAR

Yaptığı proje hakkında bilgi veren Proje tasarımcısı Vahit Tuna, “ Burası bir işletmeye ait yan köşe, sanat mekanı. İki duvardan oluşuyor. Bu dördüncü sergisi. Bu sergiden önce 3 sanatçı daha 6 aylık sürelerle işlerini göstermişler. Yaz başlarında verdiğim bir proje seçici kurul tarafından onaylandı. Bu projeyi yapmak üzere geçtiğimiz hafta kurulumunu gerçekleştirdik. Burada 440 çift kadın ayakkabısı bulunuyor. Bu geçtiğimiz yıl Türkiye'de erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı kadar. Son dönemde kadınlara yönelik cinayetlerde farkındalık arttı ama biz toplum olarak biraz unutmaya meyilli bir toplumuz. Maalesef bu birlikteliğimizi bir türlü koruyamıyoruz. Aslın bu Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olabilir. Herkes tarafından bu konunun ele alınıp önlenmesi gerektiğini düşünüyorum"dedi.