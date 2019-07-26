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DHA İSTANBUL - RAHATSIZLANAN YAŞLI KADINI, PENCEREDEN EVE GİREN İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 05:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de oturan Şükran Çınar (84), gece saatlerinde rahatsızlandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de oturan Şükran Çınar (84), gece saatlerinde rahatsızlandı. Komşusunun ihbarı üzerine adrese gelen itfiaye ekipleri, yaşlı kadını pencereden girerek kurtardı. Tansiyon ile şeker hastası olan Şükran Çınar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Kartaltepe Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Pembe Ay Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katında oturan Şükran Çınar (84) gece saatlerinde rahatsızlandı. Komşusunu arayıp "ben iyi değilim" diyen Çınar'a yardım için gelen apartman sakinleri kapıların içeriden kilitli olması nedeniyle eve giremedi. Yaşlı kadın da yerinden kalkıp kapıyı açamayınca, apartman sakinleri durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin penceresine uzanarak camı kırdı. Pencereden eve giren itfaiye erinin kapıyı açmasıyla daireye giren sağlık görevlileri, tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen Çınar'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Sedye ile daireden çıkarılan yaşlı kadın ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çınar'ın tedavisi sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
- Apartman sakinlerinden görüntü
- İtfaiyenin camdan girmesi
- Yaşlı kadının çıkarılması
- Komşu ile röp.
- Genel ve detaylar

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